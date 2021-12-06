Матч Бенфика – Динамо стартует 8 декабря в 22:00 по Киеву. Поединок группы E состоится на стадионе Да Луж в Лиссабоне, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. После 5-ти туров ЛЧ подопечные Луческу набрали только одно очко и идут последними в квартете. Бенфика с 5-ю пунктами на третьей позиции. Для киевлян поединок не имеет турнирного значения, а португальская команда еще претендует на выход из группы.

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Популярная контора William Hill фаворитом поединка считает именно Бенфику. На победу "орлов" выставили коэффициент 1.33, а на победу команды Мирчи Луческу дают аж 10.00. Ничья – 5.00. На то, что обе команды забьют гол, принимают ставки с коэффициентом 2.00. На то, что отметится один из соперников, предлагают поставить за 1.73. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.70, а тотал меньше 2,5 – в 2.05.

Специалисты Bwin чуть больше верят в Динамо. Успех Романа Яремчука и Ко оценен коэффициентом 1.33, а победа украинцев – 8.50. Ничья – 5.50. Самым вероятным итогом игры считается победа Бенфики со счетом 2:0 – на такой результат предлагают поставить за 6.25. По мнению букмекера, первыми забьют хозяева. Такую вероятность оценили в 1.31, а вот на то, что счет откроют динамовцы, принимают ставки с коэффициентом 3.80. В то, что голов не будет, почти не верят – угадав нули на табло, можно умножить выигрыш на 13.

Напомним, в матче первого тура Лиги чемпионов Динамо и Бенфика голов не забивали. Гол Николая Шапаренко в компенсированное время отменили, а тот набранный пункт остается единственным для киевской команды в групповом турнире. Команда Луческу даже в случае победы не поднимется с последнего места, а вот Бенфике есть за что сражаться. "Орлы" гарантировали себе минимум третье место, но сохраняют шансы и на плей-офф ЛЧ. Португальцы выйдут в 1/8 финала, если победят Динамо, а Барселона не обыграет Баварию в Мюнхене.

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