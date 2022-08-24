"Если откровенно, то я был неприятно поражен игрой киевлян во вчерашнем противостоянии. Даже и не припомню, когда динамовцы в последний раз были такими беспомощными. Без преувеличения, на фоне этого Динамо Бенфика выглядела командой с другой планеты.

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В каких компонентах? У всех! Но если конкретно, то в скорости, как передвижение по полю, так и в принятии решений. Поэтому и неудивительно, что при взятом Бенфикой на вооружение высоком прессинге создавалось впечатление, что гости просто не знают, как из-под него выходить. Кстати, это и приводило к детским ошибкам Виктора Цыганкова в первом поединке и Александре Сироте во вчерашнем. Просто потрясение.

Сказалась отсутствие Цыганкова? В определенной степени он мог добавить мобильности, креатива, действиям Динамо, однако в общем, это не какая-то панацея. Не думаю, что если бы Цыганков вчера был на поле, то удалось бы добиться положительного результата. К сожалению, класс Бенфики оказался гораздо выше", – поделился Чижевский в интервью Команда№1.

Добавим, что Динамо было разбито в ответном матче Лиги чемпионов с Бенфикой (3:0) и продолжит евросезон в Лиге Европы.

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