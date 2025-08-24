Бенфика встретилась с Тонделой в матче 3-го тура чемпионата Португалии. Результат и обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

Бенфика принимала на родном Эштадиу да Луж главного неудачника первенства – Тонделу. Так, прошло всего 3 тура ("орлы", правда, сыграли только в 2-х), но Тондела проиграла все три встречи, ни разу не забив. Анатолий Трубин имел прекрасный шанс провести шестой подряд клиншит, но из-за незначительного повреждения украинца в матче с Фенербахче Бруну Лаже решил довериться Самуэлю Соарешу.

Лиссабонцы ожидаемо захватили контроль над мячом, хотя позволяла сопернику огрызаться. Впрочем, уже в первом тайме комфортное преимущество было оформлено. Дедич протащил из центра поля мяч и отдал разрезной на Франьо Ивановича, а форвард легко пробил вратаря ударом в дальний угол – 1:0!

А перед перерывом Аурснес удвоил преимущество Бенфики, завершив классную комбинацию мощным ударом под перекладину из пределов штрафной – 2:0! Тондела претендовала на пенальти в начале второго тайма, но судья после просмотра VAR назначил штрафной в ворота Бенфики – фол был перед штрафной площадкой. В итоге, команда Трубина легко довела игру до победы, а на 90+6 минуте Престианни установил окончательный счет – 3:0!

