Бенфика переиграла Алверку в матче 4-го тура Лиги Португалии (2:1). Счет и обзор матча на "Футбол 24".

Лига Португалии, 4-й тур

Бенфика – Алверка – 2:1

Голы: Шельдеруп, 5, Дедич, 44 – Гуй, 85

Удаления: Дедич, 70 (вторая желтая)

Бруну Лаже решил дать отдых Анатолию Трубину после матча Лиги чемпионов против Фенербахче и выпустил в поединке против аутсайдера чемпионата Португалии – Алверки – его дублера Соареша.

Португалец прекрасно справился со своими обязанностями, хотя в конце встречи все же пропустил гол после того, как Бенфика осталась в меньшинстве. Впрочем, лиссабонцы решили судьбу матча еще в первом тайме, отправив в ворота соперника два мяча. В итоге – победа Бенфики 2:1.

Интересно, что за игрой с трибун наблюдал новичок португальского гранда – Георгий Судаков.

