Бенфика одержала убедительную победу над Спортингом в рамках 30-го тура португальского первенства. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Португалии 2021/22, 30-й тур

Спортинг – Бенфика – 0:2

Голы: Нуньес, 14, Диаш, 90+2

"Орлы" после вылета из Лиги чемпионов успели оправиться и сумели обыграть принципиального соперника – лиссабонский Спортинг. Уже привычно отличился Нуньес, который откликнулся на длинную передачу Вертонгена, сразился с защитником и опрокинул голкипера.

Man Utd get me this guy.... Baller like Darwin Nunez pic.twitter.com/NyogYzS5E2 — OG Àgbà (@stev_cassidy) April 17, 2022

После этого Спортинг был несколько активнее в атаке (16 ударов против 10), однако точность была одинаковой – по 4 попадания в створ ворот. "Львы" сравнять счет не смогли, а Бенфика смогла удвоить преимущество, Жил Диаш отличился по передаче все того же Нуньеса.

Таким образом, Бенфика набрала 67 очков и осталась третьей, а Спортинг с 73 пунктами – второй.

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