В рамках 4-го тура португальской Примейры лиссабонская Бенфика дома одержала волевую победу над Тонделой. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Португалия, Прммейра, 4-й тур

Бенфика – Тондела – 2:1

Голы: Рафа Силва, 71, Жилберту, 88 – Агра, 22

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"Золотисто-зеленые" неожиданно вышли вперед на 22-й минуте. Это Салвадор Агра вбежал в открытую зону на правом фланге атаки, где получил пас от Ундабаррены и классно пробил в дальний нижний угол.

Лиссабонцы сумели отыграться лишь в середине второй половины. На 71-й Рафа Силва на дальней штанге удачно завершил розыгрыш углового. Вырвали же победу "орлы" за две минуты до финального свистка: защитник гостей неудачно вынес мяч, а Жилберту подхватил и вторым касанием протолкнул мимо голкипера.

Напомним, что Бенфика попала в один квартет Лиги чемпионов с киевским Динамо. Первая встреча грандов – 14 сентября в Киеве.

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