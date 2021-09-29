Бенфика – Барселона: Яремчук попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Бенфика в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Бенфика – Барселона начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO". Роман Яремчук попал в основной состав лисабонцев.
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Стартовые составы
Бенфика: Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Вериссимо – Лазаро, Вайгль, Мариу – Яремчук, Р. Силва, Нуньес
Запасные: Лейте, Жилберту, Эвертон, Мейте, Пиньо, Пицци, Радоньич, Алмейда, Таарабт, Ж. Фернандес, Рамуш, Морато
Барселона: тер Штеген – Э. Гарсия, Пике, Араухо, Дест – Ф. де Йонг, Бускетс, Педри – Роберто, Л. де Йонг, Депай
Запасные: Нетто, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутинью, Лангле, Мингеса, Умтити, Гонсалес, Гави
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