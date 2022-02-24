Бенфика принимала Аякс в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Тадич открыл счет в матче. Далее последовал "перфоманс" от нападающего Аякса Себастьян Алле, который сначала срезал мяч в свои ворота, но быстро исправился и через несколько минут снова вывел амстердамцев вперед – 2:1.

Атлетико – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме тренер Бенфики бросил на спасение Романа Яремчука и не прогадал. Украинец уже через 10 минут сравнял счет, а во время празднования продемонстрировал футболку с трезубцем, поддержав нашу страну на фоне российской агрессии.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится в Амстердаме 15 марта.

Гол Яремчука спас Бенфику от поражения Аяксу – "орлы" и "евреи" расписали боевую ничью в Лиссабоне