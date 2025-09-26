Бенфика и Жил Висенте проведут матч седьмого тура чемпионата Португалии. Стартовый состав команды Жозе Моуринью можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 26 сентября, состоится матч седьмого тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика будет принимать Жил Висенте. Стартовый свисток запланирован на 22:15 по киевскому времени.

Трубин может принести космические деньги Бенфике – исполнителей Динамо и Шахтера сопровождают большие суммы

Украинцы Анатолий Трубин і Георгий Судаков попали в стартовый состав команды.

Напомним, что в последнем своем поединке Бенфика сыграла вничью с Риу Аве (1:1), несмотря на гол Судакова, который был выбран лучшим игроком встречи. Отметим, что Бенфика в чемпионате Португалии занимает 3 строчку, отставая от лидера Порту на 4 очка.

Стартовый состав Бенфики: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди, Даль, Риос, Шельдеруп, Аурснес, Судаков, Люкебакио, Павлидис.

Судаков забил, но Бенфика не победила в дебютном матче Моуринью на Да Луже – Трубин пропустил на последних минутах