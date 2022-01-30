Кубок португальской лиги, финал

Бенфика – Спортинг – 1:2

Голы: Эвертон, 23 – Игнасиу, 49, Сарабия, 78

Яремчук не смог выиграть первый трофей в карьере – Спортинг одолел Бенфику в финале Кубка лиги

Спортинг был фаворитом и на протяжении всего матча подтверждал свой статус. Хотя на перерыв Бенфика даже сумела уйти лидером. Однако во втором тайме "львы" наконец-то сумели конвертировать свое преимущество в забитые мячи. Спортинг победил заслуженно, а Роман Яремчук упустил шанс выиграть первый трофей в Португалии.