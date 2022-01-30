Бенфика – Спортинг – 1:2 – видео голов и обзор матча
00:35 - Читати українською
Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка португальской лиги (1:2). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Кубок португальской лиги, финал
Бенфика – Спортинг – 1:2
Голы: Эвертон, 23 – Игнасиу, 49, Сарабия, 78
Яремчук не смог выиграть первый трофей в карьере – Спортинг одолел Бенфику в финале Кубка лиги
Спортинг был фаворитом и на протяжении всего матча подтверждал свой статус. Хотя на перерыв Бенфика даже сумела уйти лидером. Однако во втором тайме "львы" наконец-то сумели конвертировать свое преимущество в забитые мячи. Спортинг победил заслуженно, а Роман Яремчук упустил шанс выиграть первый трофей в Португалии.
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