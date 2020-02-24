Бенфика – Шахтер: защитник "орлов" залечил травму и готов сыграть в ответном матче 1/16 Лиги Европы

Опытный правый защитник Бенфики Андре Алмейда близок к возвращению на поле после травмы.

Многолетний лидер лиссабонцев будет готов к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, утверждает A Bola.

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Андре Алмейда выступает за Бенфику с 2011 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел за "орлов" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в первом матче противостояния 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся в Харькове, Шахтер победил Бенфику со счетом 2:1, а ответный поединок пройдет в Лиссабоне уже в четверг, 27 февраля.

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