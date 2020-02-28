Бенфика – Шахтер: скауты Милана просматривали трех игроков "горняков"

Сразу три представителя Шахтера попали в список интересов Милана.

Скауты Милана просматривали игру Тайсона, Додо и Алана Патрика в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, информирует Calciomercato.

Бенфика – Шахтер – видео голов

Отмечается, что представители "россонери" также следили за выступлением некоторых игроков Бенфики: Чикиньйо, Рафы Силвы и Флорентину. Интересно, что все футболисты Шахтера, за которыми следили скауты, присоединились к голам в ворота португальцев: Патрик отличился забитым мячом, Тайсон ассистировал Степаненко, а Додо делал прострел, после которого Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота.

Добавим, что Шахтер расписал сумасшедшую ничью в ответном матче против Бенфики (3:3) и оформил выход в 1/8 Лиги Европы.

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы