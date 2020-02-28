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Бенфика – Шахтер: скауты Милана просматривали трех игроков "горняков"

00:22 29 Читати українською
Бенфика – Шахтер: скауты Милана просматривали трех игроков "горняков"
Игроки Шахтера / фото ФК Шахтер

Сразу три представителя Шахтера попали в список интересов Милана.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

Скауты Милана просматривали игру Тайсона, Додо и Алана Патрика в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, информирует Calciomercato.

Бенфика – Шахтер – видео голов

Отмечается, что представители "россонери" также следили за выступлением некоторых игроков Бенфики: Чикиньйо, Рафы Силвы и Флорентину. Интересно, что все футболисты Шахтера, за которыми следили скауты, присоединились к голам в ворота португальцев: Патрик отличился забитым мячом, Тайсон ассистировал Степаненко, а Додо делал прострел, после которого Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота.

Добавим, что Шахтер расписал сумасшедшую ничью в ответном матче против Бенфики (3:3) и оформил выход в 1/8 Лиги Европы.

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы

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