Бенфика – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру с оптимизмом ожидает матча против Бенфики и настраивает своих футболистов только на победу.

"Я не могу представить тренера, который будет говорить своим футболистам перед матчем играть на ничью. Поэтому настраиваю их только на победу. Первая игра была очень тяжелой. Перед ее началом был полный баланс, обе команды имели равные шансы пройти дальше. Это команды уровня Лиги чемпионов но, к сожалению, они не смогли дальше выступать в этом турнире. Ожидаем завтра на хорошую игру, борьбу и надеемся, что фортуна повернется лицом к нам.

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Каким будет состав Бенфики? Конечно, мы моделируем состав соперника. Но коллективные действия любой команды похожи, независимо от составов. Так же и в нашей команде всегда важны коллективные действия. Да, есть определенные игроки, которые достаточно важны, но мы сильны прежде всего как коллектив.

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Настроен ли я оптимистично перед ответной игрой? В футболе всегда есть место для оптимизма. В этом турнире кто-то выйдет в финал – возможно, это будем мы. Кто-то выиграет Лигу Европы – возможно, это будем мы. Еще бы хотел сказать, что впервые тренирую команду, которая зимой имела такую ​​длинную паузу. Многие считали, что мы не будем готовы физически, но мы наоборот свежие, не перегруженные психологически из-за большого количества матчей. Мы сыграли уже два официальных матча после паузы и к завтрашней игре я подхожу с оптимизмом.

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Я не считаю, что Бенфика в кризисе. Когда ты проигрываешь хорошим командам, это не кризис. Я счастлив вернуться в Португалию, играть в родной стране. Это первый для меня опыт. В Португалии переполненные стадионы, замечательная атмосфера. Я очень люблю Португалию, но Шахтер – это наш Шахтер, и мы должны идти дальше", – сказал Каштру на пресс-конференции в Лиссабоне.

Напомним, уже завтра "горняки" в 22:00 на стадионе Эштадиу да Луж сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики. Первый поединок закончился победой "оранжево-черных" со счетом 2:1.

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