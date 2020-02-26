Бенфика – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Бруно Лаге

Главный тренер Бенфики Бруно Лаге поделился своими ожиданиями от ответного матча против донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас я сделал акцент на мотивации, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. Отрицательные эмоции делу не помогут. Нам предстоит много работы.

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Мы не перебираем турнирами. Мы настраиваемся максимально на ближайшую игру. Состав будет зависеть от готовности, состояния здоровья и других факторов. Например, Габриэл получил травму, почему я должен рисковать им? Кто-то быстрее восстанавливается. А старшим игрокам нужно больше времени.

Мы проиграли в Украине, но момент истины – завтра. Мои игроки знают, что делать. Как в коллективном плане, так и индивидуально. Предстоящий матч, который мы играем дома, не будет легким или тяжелым. Он будет другим. Все увидите завтра.

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Президент мне всегда говорит, что мы должны выиграть следующий матч. И я с ним полностью согласен. У нас есть разные игроки, у тренерского штаба есть выбор, но важно найти правильный баланс. Ведь мы можем усилить одну зону, но при этом ослабим другую. Важно все взвесить и сделать правильный выбор.

Я согласен с Каштру в том, что игра будет состоять из различных этапов. Шахтер любит контролировать мяч. Но мы будем реагировать на развитие событий и на время, оставшееся до финального свистка. Также Каштру прав, что на нашем стадионе особая атмосфера. Когда мы дома, мы чувствуем фантастическую поддержку. Фанаты были с нами даже когда у нас не все получалось. А на игре их будет очень много. Мы нуждаемся в их присутствии", – цитирует Лаге официальный сайт Бенфики.

Напомним, первый матч закончился победой Шахтера со счетом 2:1.

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