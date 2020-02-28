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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфика – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

01:10 110 Читати українською
Бенфика – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру признал, что команда провела очень плохой первый тайм в Лиссабоне, и сумела переломить ход игры после перерыва.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"В первом тайме мы были ужасной командой. Мы не контролировали игру ни в атаке, ни в обороне. В перерыве мы смогли скоординировать позиции некоторых игроков, исключили из игры важных игроков Бенфики. Игроки психологически хорошо восприняли то, что мы им говорили в перерыве.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Мы смогли ответить своими голами на голы соперника. Хорошо действовали во втором тайме и в атаке, и в обороне. В первом тайме Бенфика прижимала нас, а почти весь второй тайм прошел на половине поля соперника. Я бы отметил, что дуэли в еврокубках состоят из четырех таймов. В первом тайме в Харькове мы были лучше, во втором тайме были лучше. В первом тайме в Лиссабоне были хуже, но во втором тайме вновь лучше. То есть по таймам мы выиграли 3:1.

Я не считаю, что Бенфика в кризисе, они провели замечательный первый тайм. Второй тайм – это уже наша заслуга. Мы абсолютно заслужили победу. Мы играли против гранда, который заслуживал большего в этом турнире. Меня огорчают результаты португальцев в еврокубках. Но сейчас я не являюсь ежедневной частью португальского футбола, мне важна моя команда.

Следующий соперник? Мы будем тщательно готовиться ко всем командам, как всегда, уважая оппонентов", – сказал он на пресс-конференции после матча в Лиссабоне.

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы

Источник: Футбол 24
blog_ava
Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча
00:50
3122
Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Бенфика - Шахтер Главное Луиш Каштру Луиш Каштру
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