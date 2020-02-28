Бенфика – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру признал, что команда провела очень плохой первый тайм в Лиссабоне, и сумела переломить ход игры после перерыва.

"В первом тайме мы были ужасной командой. Мы не контролировали игру ни в атаке, ни в обороне. В перерыве мы смогли скоординировать позиции некоторых игроков, исключили из игры важных игроков Бенфики. Игроки психологически хорошо восприняли то, что мы им говорили в перерыве.

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Мы смогли ответить своими голами на голы соперника. Хорошо действовали во втором тайме и в атаке, и в обороне. В первом тайме Бенфика прижимала нас, а почти весь второй тайм прошел на половине поля соперника. Я бы отметил, что дуэли в еврокубках состоят из четырех таймов. В первом тайме в Харькове мы были лучше, во втором тайме были лучше. В первом тайме в Лиссабоне были хуже, но во втором тайме вновь лучше. То есть по таймам мы выиграли 3:1.

Я не считаю, что Бенфика в кризисе, они провели замечательный первый тайм. Второй тайм – это уже наша заслуга. Мы абсолютно заслужили победу. Мы играли против гранда, который заслуживал большего в этом турнире. Меня огорчают результаты португальцев в еврокубках. Но сейчас я не являюсь ежедневной частью португальского футбола, мне важна моя команда.

Следующий соперник? Мы будем тщательно готовиться ко всем командам, как всегда, уважая оппонентов", – сказал он на пресс-конференции после матча в Лиссабоне.

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

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