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Бенфика – Шахтер: португальцы объявили предварительную заявку на матч Лиги Европы

15:08 23 Читати українською
Бенфика – Шахтер: португальцы объявили предварительную заявку на матч Лиги Европы
Карлос Винисиус сможет сыграть против "горняков" / ФК Бенфика

Чемпион Португалии объявил предварительную заявку на ответный мачт 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

 

В список игроков, которые могут сыграть в сегодняшнем матче, попали звездный новичок Юлиан Вайгль, лучший бомбардир команды в текущем сезоне Карлос Винисиус и греческий хавбек Андреас Самарис. Вайгль пропускал матч в Харькове, а Винисиус и Самарис получили повреждения в игре с Жил Висенте в понедельник. Матч против Шахтера пропустит Андре Алмейда.

Бенфика – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Вратари: Свилар, Влаходимос.

Защитники: Ферру, Рубен Диаш, Нуну Тавареш, Гримальдо, Томас Тавареш.

Полузащитники: Вайгль, Таарабт, Самарис, Давид Тавареш, Пицци, Флорентину, Рафа Силва, Серви, Чикиньо.

Нападающие: Карлос Винисиус, Сеферович, Жота, Соуза.

Матч Бенфика – Шахтер стартует в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

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