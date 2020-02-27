Бенфика – Шахтер: португальцы объявили предварительную заявку на матч Лиги Европы

Чемпион Португалии объявил предварительную заявку на ответный мачт 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.
В список игроков, которые могут сыграть в сегодняшнем матче, попали звездный новичок Юлиан Вайгль, лучший бомбардир команды в текущем сезоне Карлос Винисиус и греческий хавбек Андреас Самарис. Вайгль пропускал матч в Харькове, а Винисиус и Самарис получили повреждения в игре с Жил Висенте в понедельник. Матч против Шахтера пропустит Андре Алмейда.
Бенфика – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Вратари: Свилар, Влаходимос.
Защитники: Ферру, Рубен Диаш, Нуну Тавареш, Гримальдо, Томас Тавареш.
Полузащитники: Вайгль, Таарабт, Самарис, Давид Тавареш, Пицци, Флорентину, Рафа Силва, Серви, Чикиньо.
Нападающие: Карлос Винисиус, Сеферович, Жота, Соуза.
Матч Бенфика – Шахтер стартует в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы