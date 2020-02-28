Бенфика – Шахтер: Патрик отметил свою роль в триумфе донецкого клуба

Полузащитник Шахтера Алан Патрик прокомментировал свой гол в ворота Бенфики, который в итоге подарил "горнякам" путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

"Чувствую ли я себя героем двухматчевого противостояния? Я счастлив, что забил гола в двух матчах, смог помочь.

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Самое главное, что прошли дальше. Поздравляю команду с прекрасной игрой. Был сложный первый тайм, часто теряли мяч", – сказал Патрик в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

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