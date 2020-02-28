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Бенфика – Шахтер: Патрик отметил свою роль в триумфе донецкого клуба

00:35 69 Читати українською
Бенфика – Шахтер: Патрик отметил свою роль в триумфе донецкого клуба
Алан Патрик / Фото Футбол 24

Полузащитник Шахтера Алан Патрик прокомментировал свой гол в ворота Бенфики, который в итоге подарил "горнякам" путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Чувствую ли я себя героем двухматчевого противостояния? Я счастлив, что забил гола в двух матчах, смог помочь.

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Самое главное, что прошли дальше. Поздравляю команду с прекрасной игрой. Был сложный первый тайм, часто теряли мяч", – сказал Патрик в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

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Шахтер Шахтер Лига Европы Бенфика - Шахтер Алан Патрик Алан Патрик
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