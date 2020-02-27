Бенфика – Шахтер: Мораес назвал основное преимущество донецкой команды над соперником в Лиге Европы

Форвард Шахтера Жуниор Мораес ожидает тяжелый поединок с Бенфикой в рамках 1/16 финала ЛЕ.

"Мы знаем, что это будет непростой матч. Бенфика – очень качественная команда. Для нас это будет очень тяжелое противостояние.

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В чемпионате Украины сейчас у Шахтера большое преимущество перед второй командой. Сейчас мы можем сфокусироваться именно на Лиге Европы", – сказал Мораес в эфире ТК Футбол.

Напомним, после 19-ти туров УПЛ Шахтер лидирует, опережая Динамо на 14 очков. Зато в чемпионате Португалии Бенфика лишь на одно очко оторвалась от второго места.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между "орлами" и "горняками" состоится 27 февраля, начало в 22:00 (первая встреча завершилась победой украинцев – 2:1).

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