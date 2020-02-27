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Бенфика – Шахтер: Матвиенко рассказал о настроении "горняков" перед матчем Лиги Европы

19:43 88 Читати українською
Бенфика – Шахтер: Матвиенко рассказал о настроении "горняков" перед матчем Лиги Европы
Болбат и Матвиенко / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко наслаждается Лиссабоном перед матчем 1/16 финала ЛЕ против местной Бенфики.

 

"Все хорошо. В Лиссабоне все создано для того, чтобы играть в футбол. Погода отличная, стадион, поле. Надеюсь, после матча у нас тоже будет хорошее настроение", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.

Бенфика – Шахтер: Мораес назвал основное преимущество донецкой команды над соперником в Лиге Европы

Напомним, решающий поединок между донецким клубом и Бенфикой состоится сегодня, 27 февраля. Стартовый свисток на Эштадиу да Луж прозвучит в 22:00. В первом матче в Харькове "горняки" победили португальцев со счетом 2:1.

Жеребьевка следующего раунда плей-офф ЛЕ запланирована на 28 февраля.

Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

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