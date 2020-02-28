Бенфика – Шахтер: Марлос оценил игру Маркоса Антонио и отметил "финт Зидана" в исполнении Степаненко

Полузащитник Шахтера Марлос оценил действия молодого бразильца Маркоса Антонио, который вчера провел весь матч против Бенфики.

"Коваленко не играл из-за травмы. Он наш важный игрок. Я думаю, с ним все будет нормально. Вышел Маркос Антонио. Он молод, но есть перспектива. Он хороший футболист и выполнил хорошую работу.

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Моя замена? Я пока не чувствую себя хорошо. Мое физическое состояние еще не очень. Надо работать.

Финт Степаненко? Да, класс! Это я учил", – цитирует Марлоса Террикон.

Напомним, во вчерашнем матче на Эштадиу да Луж Марлос сыграл 62 минуты, ему на замену вышел Тете.

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