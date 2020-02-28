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Бенфика – Шахтер: Марлос оценил игру Маркоса Антонио и отметил "финт Зидана" в исполнении Степаненко

08:27 114 Читати українською
Бенфика – Шахтер: Марлос оценил игру Маркоса Антонио и отметил "финт Зидана" в исполнении Степаненко
Марлос / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Марлос оценил действия молодого бразильца Маркоса Антонио, который вчера провел весь матч против Бенфики.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Коваленко не играл из-за травмы. Он наш важный игрок. Я думаю, с ним все будет нормально. Вышел Маркос Антонио. Он молод, но есть перспектива. Он хороший футболист и выполнил хорошую работу.

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Моя замена? Я пока не чувствую себя хорошо. Мое физическое состояние еще не очень. Надо работать.

Финт Степаненко? Да, класс! Это я учил", – цитирует Марлоса Террикон.

Напомним, во вчерашнем матче на Эштадиу да Луж Марлос сыграл 62 минуты, ему на замену вышел Тете.

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Лига Европы Бенфика - Шахтер Шахтер Шахтер Марлос Марлос Маркос Антонио Маркос Антонио Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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