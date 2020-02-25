Бенфика – Шахтер: лиссабонцы потеряли двух игроков перед решающей битвой с Шахтером в 1/16 Лиги Европы

Бенфику постигли кадровые проблемы накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с Шхтарем.

Лучший бомбардир Бенфики в текущем сезоне Карлос Винисиус получил повреждение в поединке чемпионата Португалии против Жил Висенте. Игрок покинул поле на носилках на 75-й минуте матча.

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Позже в этом же поединке травму получил и греческий полузащитник лиссабонцев Андреас Самарис. Как и бразилец, хавбек покинул поле на носилках. Детальной информации о характере повреждений пока нет, однако вполне вероятно, что оба игрока не смогут подготовиться к игре с Шахтером.

В нынешнем сезоне в активе Винисиуса 16 забитых голов и 4 голевые передачи в 27 матчах за Бенфику. Самарис провел 9 матчей, в которых результативными действиями не отличался.

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Напомним, что уже в четверг, 27 января, Бенфике предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Первый матч этого противостояния в Харькове завершился победой "горняков" (2:1).