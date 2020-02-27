Бенфика – Шахтер: команды определились с формой на решающий матч Лиги Европы

Стало известно, у которых в цветах Шахтер и Бенфика выйдут на матч 1/16 финала Лиги Европы.

Представители Бенфики и Шахтера определились с цветами экипировки на сегодняшний матч, сообщает пресс-служба "горняков".

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"Горняки" выйдут на Эштадиу да Луж в гостевом комплекте серого цвета, тогда как Бенфика сыграет в традиционных красных цветах. Голкипер Шахтера оденет комплект голубого цвета, тогда как вратарь Бенфики сыграет в оранжевой экипировке.

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Напомним, Шахтер сыграет против Бенфики в матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок завершился победой "горняков" (2:1). Начало решающей битвы в 22:00.