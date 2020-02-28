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Бенфика – Шахтер: Исмаили обратил внимание на странную закономерность в игре "горняков"

08:54 173 Читати українською
Бенфика – Шахтер: Исмаили обратил внимание на странную закономерность в игре "горняков"
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили подытожил игру с Бенфикой, по итогам которой "горняки" получили путевку в следующий раунд Лиги Европы.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Первый тайм был очень тяжелым. Мы начали матч не лучшим образом. Второй тайм был совсем другим. Одержали результат, который позволил нам пройти дальше.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Луиш Каштру не давал специальных указаний атаковать через левый фланг. Для нас это привычно – много атаковать этим флангом. К счастью, в этом матче это сработало.

В последнее время такое случается – нам нужно пропустить, чтобы проснуться. Это не очень хорошо, но у нас есть ментальная сила, чтобы реагировать", – цитирует Исмаили Maisfutebol.

Напомним, в течение вчерашнего матча с Бенфикой "горняки" дважды мгновенно реагировали на голы хозяев своими результативными ударами.

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04:18
3820
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Лига Европы Бенфика - Шахтер Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер
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