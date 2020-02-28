Бенфика – Шахтер: Исмаили обратил внимание на странную закономерность в игре "горняков"

Защитник Шахтера Исмаили подытожил игру с Бенфикой, по итогам которой "горняки" получили путевку в следующий раунд Лиги Европы.

"Первый тайм был очень тяжелым. Мы начали матч не лучшим образом. Второй тайм был совсем другим. Одержали результат, который позволил нам пройти дальше.

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Луиш Каштру не давал специальных указаний атаковать через левый фланг. Для нас это привычно – много атаковать этим флангом. К счастью, в этом матче это сработало.

В последнее время такое случается – нам нужно пропустить, чтобы проснуться. Это не очень хорошо, но у нас есть ментальная сила, чтобы реагировать", – цитирует Исмаили Maisfutebol.

Напомним, в течение вчерашнего матча с Бенфикой "горняки" дважды мгновенно реагировали на голы хозяев своими результативными ударами.

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