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Бенфика – Шахтер: "горняки" успешно прибыли в Португалию

21:45 27 Читати українською
Бенфика – Шахтер: "горняки" успешно прибыли в Португалию
Марлос / Сайт Шахтера

Игроки, тренерский штаб и персонал Шахтера преодолели путь из Украины в Лиссабон.

 

Самолет действующих чемпионов Украины приземлился в столице Португалии в 18:50 по местному времени, информирует официальный сайт клуба.

Бенфика – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Шахтеру пришлось потратить на перелет 5 часов, что довольно много в масштабах Европы. Уже завтра (26 февраля) "горняки" испытают газон Эштадиу да Луж на открытой тренировке. Ответный матч против Бенфики состоится 27 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом поединке Шахтер одержал победу 2:1, голами за дончан отличились Алан Патрик и Виктор Коваленко.

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Бенфика - Шахтер Шахтер Шахтер Лига Европы
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