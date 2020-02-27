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Бенфика – Шахтер: "горняки" провели предматчевую прогулку – не обошлось без приятного сюрприза от болельщиков

17:03 109 Читати українською
Бенфика – Шахтер: "горняки" провели предматчевую прогулку – не обошлось без приятного сюрприза от болельщиков
Коноплянка и Болбат / фото ФК Шахтер

Игроки Шахтера вместе с тренерским штабом совершили прогулку солнечным Лиссабоном.

 

Игроки Шахтера под наблюдением Луиша Каштру и его помощников прогулялись столицей Португалии – Лиссабоном.

Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

Во время своего путешествия "горняки" встретили болельщиков, которых оказалось немало среди украинской диаспоры в Португалии.

Бенфика – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Напомним, Шахтер сыграет против Бенфики в матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок завершился победой "горняков" (2:1). Начало решающей битвы в 22:00.

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