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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфика – Шахтер: Диаш не согласен с результатом поединка

07:30 203 Читати українською
Бенфика – Шахтер: Диаш не согласен с результатом поединка
Бенфика – Шахтер / Фото abola

Защитник Бенфики Рубен Диаш поделился впечатлениями от вылета португальцев из плей-офф Лиги Европы.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Мы разочарованы вылетом с турнира, ведь это была игра, где мы должны были побеждать.

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Мы провели замечательный первый тайм, и также нам удалось забить после перерыва. Но это футбол, соперник забил еще два гола и решил судьбу поединка. Сеферович и Винисиус имели хорошие возможности, но не реализовали их", – цитирует Диаша ABola.

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

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Лига Европы Шахтер Шахтер Бенфика - Шахтер Рубен Диаш Рубен Диаш Бенфика Бенфика
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