Бенфика – Шахтер: Диаш не согласен с результатом поединка

Защитник Бенфики Рубен Диаш поделился впечатлениями от вылета португальцев из плей-офф Лиги Европы.

"Мы разочарованы вылетом с турнира, ведь это была игра, где мы должны были побеждать.

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Мы провели замечательный первый тайм, и также нам удалось забить после перерыва. Но это футбол, соперник забил еще два гола и решил судьбу поединка. Сеферович и Винисиус имели хорошие возможности, но не реализовали их", – цитирует Диаша ABola.

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

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