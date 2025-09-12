Бенфика – Санта-Клара: Трубин и Судаков узнали вердикты на матч чемпионата Португалии
Бенфика встретится с Санта-Кларой в рамках 5-го тура чемпионата Португалии. Стартовый состав команды украинцев смотрите в новости на "Футбол 24".
Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги Португалии между Бенфикой и Санта-Кларой. Начало запланировано на 22:15.
Тренер Бенфики раскрыл стартовый состав за день до матча – Трубин и Судаков услышали вердикт
Уже ранее было известно, что Анатолий выйдет в стартовом составе Бенфики, о чем вчера на пресс-конференции сообщил тренер Бруну Лаже. Однако участие другого украинского игрока Георгия Судакова, который недавно присоединился к португальскому клубу, тренер решил оставить интригой.
Судаков не попал в стартовый состав, но остался в запасе, поэтому имеет все шансы дебютировать за Бенфику.
Стартовый состав Бенфики: Трубин, Силва, Барренечеа, Аурснес, Иванович, Павлидис, Риос, Даль, Шельдеруп, Отаменди, Томас Араужо.
Запасные: Соареш, Обрадор, Судаков, Баррейро, Престианни, Энрике Араужо, Оливейра, Леандро Сантуш, Приоште.
Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ