Бенфика встретится с Санта-Кларой в рамках 5-го тура чемпионата Португалии. Стартовый состав команды украинцев смотрите в новости на "Футбол 24".

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги Португалии между Бенфикой и Санта-Кларой. Начало запланировано на 22:15.

Тренер Бенфики раскрыл стартовый состав за день до матча – Трубин и Судаков услышали вердикт

Уже ранее было известно, что Анатолий выйдет в стартовом составе Бенфики, о чем вчера на пресс-конференции сообщил тренер Бруну Лаже. Однако участие другого украинского игрока Георгия Судакова, который недавно присоединился к португальскому клубу, тренер решил оставить интригой.

Судаков не попал в стартовый состав, но остался в запасе, поэтому имеет все шансы дебютировать за Бенфику.

Стартовый состав Бенфики: Трубин, Силва, Барренечеа, Аурснес, Иванович, Павлидис, Риос, Даль, Шельдеруп, Отаменди, Томас Араужо.

Запасные: Соареш, Обрадор, Судаков, Баррейро, Престианни, Энрике Араужо, Оливейра, Леандро Сантуш, Приоште.

