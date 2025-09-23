Бенфика и Риу Аве проведут перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии. Стартовый состав команды Жозе Моуринью можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 23 сентября, состоится перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика будет принимать Риу Аве. Начало игры запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков не сможет принять участие в поединке из-за регламента: на момент первоначальной даты встречи украинец еще не был официально зарегистрирован в составе лиссабонского клуба. Однако, как сообщали СМИ, Португальская лига предоставила "орлам" разрешение заявить Судакова на эту игру. Аналогичное право получил и новичок Доди Лукебакио, который уже полностью восстановился после травмы.

Стартовый состав Бенфики: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди, Даль, Риос, Барренчеа, Аурснес, Судаков, Иванович, Павлидис.

