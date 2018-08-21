Бенфика – ПАОК: Шахов и Хачериди начнут матч на скамейке запасных, Факундо Феррейра выйдет в основе

Англия — 21:20 51
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Отличная трансферная кампания и проблемы конкурентов: почему Ливерпуль – главный конкурент Манчестер Сити в АПЛ 2018/19
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Как VAR дебютировал в Ла Лиге: разъяренный Реал, обиженный Бетис и исправленные фейлы скандального ЛаосаИспания — 21:00 76
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Ребров возглавит Ференцварош, – СМИМир — 20:39 296
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Сент-Этьен хочет вдвое больше за Берича, чем готово заплатить ДинамоУкраина — 20:07 249
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Аякс – Динамо: Тен Хаг рассказал о больном вопросе, кто заменит Нереса и чем опасны киевлянеЛига чемпионов — 19:28 226
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