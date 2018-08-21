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Бенфика – ПАОК: Шахов и Хачериди начнут матч на скамейке запасных, Факундо Феррейра выйдет в основе

21:10 27 Читати українською
Бенфика – ПАОК: Шахов и Хачериди начнут матч на скамейке запасных, Факундо Феррейра выйдет в основе
Евгений Шахов / Фото: ФК ПАОК

Стали известны стартовые составы на первый матч плей-офф лиги чемпионов между Бенфикой и ПАОКом.

Бенфика и ПАОК огласили стартовые составы на матч плей-офф Лиги чемпионов.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Экс-игрок донецкого Шахтера Факундо Феррейра выйдет на поле в составе хозяев с первых минут, украинские футболисты ПАОКа Евгений Шахов и Евгений Хачериди начнут матч на скамейке запасных.

Матч Бенфика – ПАОК начнется в 22:00.

Напомним, что в предыдущем раунде ПАОК выбил московский Спартак.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Бенфика - ПАОК: Вторник 21 августа 2018

Бенфика
до матча
11
мин
ПАОК
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Теги
ПАОК ПАОК Лига чемпионов Бенфика - ПАОК Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Факундо Феррейра Факундо Феррейра
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