Бенфика – ПАОК: Хачериди и Шахов попали в заявку на матч

Наставник ПАОКа Александар Станоевич определился с заявкой на матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Бенфики.
Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов отправятся с командой на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Бенфики, сообщает официальный сайт клуба.
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Главный тренер греческого клуба Александар Станоевич определил 21 футболиста, которые будут соревноваться за выход в групповой этап ЛЧ.
Поединок состоится во вторник, 21 августа, начало в 22:00.
Напомним, в прошлом раунде команда украинских легионеров выбила из розыгрыша ЛЧ московский Спартак.
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