Бенфика – ПАОК: Хачериди и Шахов попали в заявку на матч

Наставник ПАОКа Александар Станоевич определился с заявкой на матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Бенфики.

Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов отправятся с командой на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Бенфики, сообщает официальный сайт клуба.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Главный тренер греческого клуба Александар Станоевич определил 21 футболиста, которые будут соревноваться за выход в групповой этап ЛЧ.

Поединок состоится во вторник, 21 августа, начало в 22:00.

Напомним, в прошлом раунде команда украинских легионеров выбила из розыгрыша ЛЧ московский Спартак.

Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди, у россиян до сих пор истерика