toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ХАДДЕРСФИЛД ВИТАЛИЙ ФЕДОРИВ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ДЕСНА - КАРПАТЫ

Бенфика – ПАОК: Хачериди и Шахов попали в заявку на матч

16:33 20 Читати українською
Бенфика – ПАОК: Хачериди и Шахов попали в заявку на матч
ПАОК / Фото с сайта клуба

Наставник ПАОКа Александар Станоевич определился с заявкой на матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Бенфики.

Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов отправятся с командой на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Бенфики, сообщает официальный сайт клуба.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Главный тренер греческого клуба Александар Станоевич определил 21 футболиста, которые будут соревноваться за выход в групповой этап ЛЧ.

Поединок состоится во вторник, 21 августа, начало в 22:00.

Напомним, в прошлом раунде команда украинских легионеров выбила из розыгрыша ЛЧ московский Спартак.

Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди, у россиян до сих пор истерика

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Бенфика - ПАОК: Вторник 21 августа 2018

Бенфика
до матча
2
дн
:
4
час
:
33
мин
ПАОК
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК Бенфика - ПАОК
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
48
мин
Тулуза
18:00
Бордо
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук