Бенфика будет принимать Карабах в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Бенфика – Карабах состоится сегодня, 16 сентября. Стартовый свисток на Эштадиу да Луж прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Карабах возвращается: в офисе – турки, на поле – футзалист и бразильский поляк, тренер превзошел даже Симеоне

Где смотреть Бенфика – Карабах? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия подписки. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

В заявки команд попали сразу трое украинцев. Вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков начнут матч в стартовом составе Бенфики. Последнего даже сделали "лицом" в соцсетях. А вот вингер Алексей Кащук остался в запасе Карабаха.

Стартовый состав Бенфики: Трубин – Дедич, Силва, Отаменди (к), Даль – Риос, Барренечеа – Аурснес, Судаков, Шельдеруп – Павлидис.

Стартовый состав Карабаха: Кохальски – Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев – Педро Бикальо, Янкович – Леандро Андраде, Кади, Зубир (к) – Дуран.