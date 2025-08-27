Бенфика и Фенербахче сойдутся в ответном матче последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бенфика – Фенербахче состоится сегодня (27 августа). Стартовый свисток на Эштадиу да Луж прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Трубин зовет Судакова в Бенфику – "орлы" не могут договориться с Шахтером по цене трансфера

Где смотреть игру Бенфика – Фенербахче? Прямая трансляция будет доступна на Megogo при наличии подписки. За главными событиями также можно будет следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Анатолий Трубин начнет матч в основе Бенфики. Украинец просидел в запасе игру чемпионата против Тонделы (3:0), но на Лигу чемпионов ожидаемо вернул себе место. Первая встреча с Фенербахче завершилась нулевой ничьей, поэтому все решится именно сегодня. Победитель пробьется в основной этап ЛЧ, а неудачник упадет в Лигу Европы.

Стартовый состав Бенфики: Трубин – Дедич, Силва, Отаменди (к), Даль – Риос, Барренечеа – Аурснес, Баррейро, Актюркоглу – Павлидис.

Стартовый состав Фенербахче: Ливакович – Мюлдюр, Шкриняр (к), Остерволде – Семеду, Амрабат, Фред, Браун – Шимански – Талиска, Эн-Несири.