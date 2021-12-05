Лиссабонское дерби еще больше пошатнуло позиции наставника Бенфики Жорже Жезуша. Матч против Динамо в Лиге чемпионов может определить судьбу 67-летнего коуча.

После поражения от Спортинга (1:3) часть руководства Бенфики выступает за немедленные изменения на тренерском мостике, сообщает Record.

Некоторые функционеры "орлов" считают, что команда совсем не прогрессирует под руководством Жезуша. Более того, они требуют уволить главного тренера еще до матча с Динамо.

Отмененный ассист Яремчука и роковые шесть сантиметров в видеообзоре матча Бенфика – Спортинг – 1:3

Едва ли не единственным защитником опытного специалиста остается президент клуба Руй Кошта, который не собирается рубить с плеча. Жезуш может получить еще несколько матчей для улучшения игры и результатов. Динамо – некий "день Х" для тренерского штаба "орлов". Бенфика гарантировала себе участие в ЛЕ, но на Да Луж мечтают о плей-офф Лиги чемпионов. Тем более, задача – не сверхсложная: нужно обыгрывать Киев и надеяться, что Барса не победит в Мюнхене.

Между тем, президент Фламенго Маркос Брас подливает масла в огонь свежим заявлением о возможном возвращении Жезуша: "Это не просто предположение, а реальная опция". Напомним, что под руководством португальца "красно-черные" выигрывали чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Кстати, Бенфика находится на третьей позиции чемпионата Португалии (31 очко). Порту и Спортинг вырвались вперед на 4 балла.

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