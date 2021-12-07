"Как перед матчем с Баварией в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, предусмотренные в Лиге чемпионов. Изменилась ли Бенфика с нашего предыдущего матча? Практически не изменилась, учитывая, что Мистер показывал на разборах игр.

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Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов из-за квалификации дал им определенный стимул. Сейчас у них дела обстоят не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактической модели наши соперники не изменились.

Задержка в Борисполе? Особенно не повлияло. Просто позже легли спать и позже поужинали. Хорошо, что прилетаем через два дня, и есть время отдохнуть. Матч Бенфики против Спортинга? Смотрели, но не весь матч – нам демонстрировали нарезку игры, фрагменты, игровые зоны, на которые следует обратить внимание. Думаю, завтра Мистер еще более подробно расскажет нам, как мы должны действовать на поле.

Что завтра покажет Динамо? В идеале завтра хотелось бы сыграть так, как мы провели второй тайм ответного матча с Баварией", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Поединок Бенфика – Динамо состоится 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

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