Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился ожиданиями от ответного матча с Бенфикой в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Мы хотим показать достойную игру, соответствующую уровню Лиги чемпионов, конечно, мы будем агрессивны. Считаю, что в первом поединке мы показали хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Завтра постараемся исправиться", – приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

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Напомним, ответный матч между Бенфикой и Динамо состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00. Первая встреча завершилась уверенной победой "орлов" – 0:2.

Добавим, что Шапаренко сыграл уже в 5 матчах в новом сезоне (исключительно в квалификации Лиги чемпионов), в которых не смог отличиться результативными действиями.

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