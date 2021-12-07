"В Португалии наверняка считают, что динамовцам будет сложнее, ведь Бенфике нужно только выиграть. При этом необходимо чтобы Барселона в гостях обыграла Баварию, что маловероятно, потому что немецкая команда сейчас выглядит очень сильно. Однако я не считаю, что Динамо будет труднее. На них не давит результат, поэтому можно и нужно сыграть в свою игру, комбинационно, сильно не бежать вперед, а ждать ошибки противника. Единственная проблема для киевлян – это отсутствие быстрого нападающего.

Бенфика – Динамо: из-за старости самолета киевляне отправились на матч ЛЧ с существенным опозданием

Будет ли экспериментировать Луческу с составом? Нет. Возможны одна-две замены, не больше. Опять же, несмотря на то, что Динамо с турнирной точки зрения ни на что не претендует, престиж и финансовый бонус никто не отменял. Но с другой стороны, впереди у киевлян очень важный матч чемпионата против Зари, в котором "бело-синим" нельзя потерять очки, потому как в этой ситуации сделает Мирча Луческу, знает только он один.

Динамо сможет сыграть ярко? Это будет непросто, потому что это не чемпионат Украины. Можно попытаться сыграть эмоционально, чем-нибудь удивить оппонента. А положительный результат важен хотя бы в плане психологии, чтобы к следующему евросезону подойти увереннее.

Сможет ли Яремчук забить Динамо? У футболиста всегда есть повышенная мотивация, если он играет против своей бывшей команды. Поэтому я не исключаю, если форвард выйдет на поле, то сможет оставить свой "автограф" в воротах Динамо.

В первую очередь хотелось бы увидеть интересный футбол. Ожидаю Динамо забитого гола, все-таки не стоит заканчивать групповой раунд с одним мячом в активе. Ничья? Все может быть, но я не удивлюсь, если динамовцы выиграют в этом поединке. Опять же, на киевлян не давит психологическое бремя, в отличие от португальцев", – поделился Саленко в комментарии Рейтинг букмекеров.

Поединок Бенфика – Динамо состоится 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

Интриги 6 тура ЛЧ: Зинченко против демонов прошлого, 5 последних путевок в плей-офф, Динамо и другие украинцы решают все