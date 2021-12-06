УЕФА назначил судей на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между португальской и украинской командами.

Главным арбитром поединка между Бенфикой и Динамо будет немец Дениз Айтекин, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники – Кристиан Дитц и Маркус Зинн. Четвертым рефери будет Тобиас Райхель, а за VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

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К слову, Айтекин несколько раз пересекался с Динамо. В феврале 2014-го немец зафиксировал выездную ничью с испанской Валенсией (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы, а в марте 2015-го "бело-синие" разгромили на НСК Олимпийский английский Эвертон (5:2) в 1 /8 финала ЛЕ. В текущем сезоне немец констатировал провал Шахтера в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов с Шерифом (0:2).

Интересно, что в марте 2017-го именно Айтекин зафиксировал разгромную победу Барселоны над ПСЖ со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (после 1:4 в первом поединке) и некоторые испанские СМИ намекают, что каталонцы в лице немца могут получить неожиданную помощь (ничья Бенфики выведет "блаугранас" из группы даже в случае поражении от Баварии).

Напомним, поединок между Бенфикой и Динамо состоится в среду, 8 декабря. Начало встречи в 22:00.

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