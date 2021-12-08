"Шансы Динамо на положительный результат в игре с Бенфикой? 50 на 50. Да, португальцы фавориты этого противостояния, но над Динамо, в отличие от Бенфики, не висит бремя ответственности за результат. Все мы будем болеть за "бело-синих", очень бы хотелось, чтобы хоть одна украинская команда заработала победу в нынешней Лиге чемпионов. Киевлянам точно не будет сложнее в плане психологии. Хотя, конечно, я бы пожелал Динамо оказаться в ситуации, в которой находится Бенфика, у которого есть шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Бенфика – Динамо: предматчевая пресс-конференция Луческу – о долгом перелете, уровне киевлян и непредсказуемости ЛЧ

При этом не стоит забывать, что у киевлян накопилась усталость, были проблемы с вылетом в Лиссабон, да и сам перелет длинный. К тому же, мы знаем, как сильно на своем поле выступают подопечные Жорже Жезуша. Тем не менее у Динамо в составе достаточно опытных футболистов, у которых за спиной и еврокубковый опыт, и не один десяток матчей в составе национальной команды. Посмотрим, какие вольности предоставят своему сопернику подопечные Мирчи Луческу, и что сами динамовцы смогут показать.

Я считаю, что с такими оппонентами, как Бавария, Барселона и Бенфика, наш квартет иначе как группа смерти не назовешь. Ну, и следует признать, что по многим игровым компонентам Динамо уступает своим визави. Уровень отечественного чемпионата не позволяет на равных играть в Европе. В Премьер-лиге нет такого напряжения, такой интенсивности, как в той же Лиге чемпионов.

Приоритеты Динамо? Амбициозный тренер всегда скажет, что самый важный матч – ближайший. Возможно, что во время матча с Бенфикой будут приниматься какие-то стратегические решения – кого-то поменяют. Хотя вся Европа играет через три дня на четвертый, поэтому не вижу ничего страшного, если самый сильный состав сыграет сегодня и в воскресенье с Зарей", – рассказал Кардаш в интервью Команда№1.

Матч Бенфика – Динамо состоится уже сегодня, 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

Бенфика – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов