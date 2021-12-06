Борт с украинской командой наконец-то вылетел в направлении Лиссабона, где 8 декабря динамовцы сыграют против Бенфики.

Сначала вылет Динамо был запланирован на 16:00, но уже в аэропорту Борисполь стало известно о наличии технических проблем с воздушным судном. Устранить их не удалось, поэтому авиакомпания предоставила киевской команде другой самолет.

Как следствие, динамовцы вылетели в Португалию с 4-часовым опозданием – по информации ресурса Flightradar24, это произошло в 20:05. Соответственно, в Лиссабон украинская команда прибудет ночью. В этой связи Мирча Луческу завтра позволит футболистам поспать на час дольше.

К слову, одной из причин выхода из строя чартерного самолета, которым должны были лететь динамовцы, является его старость и превышение срока эксплуатации, сообщает Meta Ratings.

Поединок Бенфика – Динамо состоится 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

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