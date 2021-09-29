Ветеран каталонцев Жерар Пике точно не может записать себе в актив поединок второго тура Лиги чемпионов против Бенфики.

Игра у 34-летнего защитника не пошла уже со старта. На 12-й минуте Пике сфолил против форварда "орлов" Романа Яремчука, за что даже увидел перед собой желтый "свет".

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Этот момент никак не повлиял на игру Жерара – он не успевал на мяч, немало нарушал правила и совершал ошибки. Это все не нравилось Рональду Куману, и тот заменил его. Вместо опытного Пике на 33-й минуте на поле вышел 17-летний Гави.

Заметим, что до противостояния с Бенфикой в ​​активе Жерара было 6 матчей и одно взятие ворот в текущей кампании.

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