Матч 1/16 Лиги Европы Бенфика – Арсенал перенесен из Лиссабона в Рим, сообщает The Guardian.

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В Англии действуют жесткие ограничения для лиц, посещающих Португалию, поэтому "канониры" рисковали попасть на длительный карантин. Велика вероятность, что на нейтральном поле состоится и второй поединок. Бенфика и Арсенал являются одной из самых именитых пар на стадии 1/16 ЛЕ – матчи состоятся 18 и 25 февраля.

Напомним, ранее из-за коронавирусных ограничений в Британии перенесли и матч Лиги чемпионов – РБ Лейпциг будет принимать Ливерпуль не дома, а на будапештской Пушкаш Арене.

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