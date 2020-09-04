Филиппо Индзаги продолжает укреплять свою команду перед стартом в Серии А.

Форвард Дженоа Джанлука Лападула стал игроком Беневенто, сообщает официальный сайт "ведьм".

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30-летний нападающий заключил соглашение с клубом до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера – 4 млн евро.

Напомним, предыдущий сезон Джанлука провел на правах аренды в Лечче, за который забил 11 голов в 25 поединках Серии А. Ранее футболист также выступал за Парму, Чезену, Пескару и Милан.

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