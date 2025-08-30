Эвертон победил на выезде Вулверхэмптон (3:2) в матче третьего тура АПЛ. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Виталий Миколенко вернулся в старт Эвертона после травмы и отыграл полный выездной матч против Вулверхэмптона.

Уже на 7-й минуте украинец запустил атаку, которая завершилась первым голом: его подачу замкнул Бету после скидки партнера – 1:0. На 21-й минуте Хван замкнул прострел с правого фланга и сравнял счет.

Во втором тайме Эвертон снова вышел вперед, и именно Миколенко стал в начале голевой атаки, накрыв соперника у его ворот. Впрочем, на 79-й минуте украинец допустил позиционную ошибку – Родриго Гомеш выскочил из-за его спины и сократил отставание Вулверхэмптона.

