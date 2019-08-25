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Бенефис Левандовски в видеообзоре матча Шальке – Бавария – 0:3

25 августа 08:30 124 Читати українською
Бенефис Левандовски в видеообзоре матча Шальке – Бавария – 0:3
Бавария / ФК Бавария

Бавария одержала первую победу в рамках нового сезона Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

 
Роберт Левандовски 19’
Роберт Левандовски 50’
Роберт Левандовски 75’
19’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
75’ Роберт Левандовски

Чемпионат Германии2019/20, 2-й тур

Шальке – Бавария – 0:3

Голы: Левандовски, 20 (пен), 50, 75

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Мюнхенская Бавария во 2 туре Бундеслиги на выезде сыграла против Шальке, который никак не может продать вингера Евгения Коноплянку. Уже на 20-й минуте действующий чемпион Германии заработал пенальти, который реализовал Роберт Левандовски. После перерыва поляк еще дважды поразил ворота "кобальтовых", и "рекордмайстер" добыл свои первые 3 очка.

Бавария после двух туров имеет 4 пункта и отстает от Боруссии Д на 2 очка. Шальке набрал всего 1 очко.

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Германия Бавария Бавария Шальке Шальке Шальке - Бавария
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