Бенефис Левандовски в видеообзоре матча Шальке – Бавария – 0:3

Бавария одержала первую победу в рамках нового сезона Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Германии2019/20, 2-й тур

Шальке – Бавария – 0:3

Голы: Левандовски, 20 (пен), 50, 75

Бавария уверенно переиграла Шальке, Хоффенхайм в невероятном матче дожал Вердер: 2-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Мюнхенская Бавария во 2 туре Бундеслиги на выезде сыграла против Шальке, который никак не может продать вингера Евгения Коноплянку. Уже на 20-й минуте действующий чемпион Германии заработал пенальти, который реализовал Роберт Левандовски. После перерыва поляк еще дважды поразил ворота "кобальтовых", и "рекордмайстер" добыл свои первые 3 очка.

Бавария после двух туров имеет 4 пункта и отстает от Боруссии Д на 2 очка. Шальке набрал всего 1 очко.