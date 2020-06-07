Бенефис Костевича и феерический камбэк Леха в видеообзоре матча против Заглембе

Заглембе открыл счет уже на 8-й минуте с пенальти – отличился Стажинськи. Позже Кристиан Гюткьер восстановил равновесие, реализовав выход один на один. Впрочем, до перерыва хозяева забили еще дважды – Живец головой поразил дальний угол после навеса с фланга Костевича, а еще через несколько минут экс-карпатовец сыграл рукой и "привез" пенальти, который реализовал Стажинськи.
Лех сумел избежать поражения лишь в конце игры. Сначала Костевич записал в свой актив голевой пас на Камински, который обводящим ударом в дальний угол сократил отставание. А потом украинец еще и заработал пенальти – после его навеса защитник Заглембе сыграл рукой. Рамирес с пенальти был точен. 3:3 – итог феерического матча.