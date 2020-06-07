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Бенефис Костевича и феерический камбэк Леха в видеообзоре матча против Заглембе

09:12 64 Читати українською
Бенефис Костевича и феерический камбэк Леха в видеообзоре матча против Заглембе
Владимир Костевич / ФК Лех

Украинский защитник Владимир Костевич стал одним из главных персонажей матча 28-го тура чемпионата Польши Заглембе – Лех (3:3). Смотрите видео голов и обзор поединка.

Чемпионат Польши, 28 тур

Заглембе – Лех – 3:3

Голы: Стажинськи, 8 (пен), 40 (пен), Живец, 26 – Гюткьер, 21, Камински, 77, Рамирес, 88 (пен)

В стартовом составе Леха вышли украинские фланговые защитники – Владимир Костевич и Богдан Бутко. Оба провели на поле всю игру.

Костевич отдал ассист и заработал пенальти за Лех – команда украинца совершила крутой камбэк

Заглембе открыл счет уже на 8-й минуте с пенальти – отличился Стажинськи. Позже Кристиан Гюткьер восстановил равновесие, реализовав выход один на один. Впрочем, до перерыва хозяева забили еще дважды – Живец головой поразил дальний угол после навеса с фланга Костевича, а еще через несколько минут экс-карпатовец сыграл рукой и "привез" пенальти, который реализовал Стажинськи.

Лех сумел избежать поражения лишь в конце игры. Сначала Костевич записал в свой актив голевой пас на Камински, который обводящим ударом в дальний угол сократил отставание. А потом украинец еще и заработал пенальти – после его навеса защитник Заглембе сыграл рукой. Рамирес с пенальти был точен. 3:3 – итог феерического матча.

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