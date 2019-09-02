Мадридский Реал вслед за Барселоной потерял очки во второй раз в сезоне. В поединке 3 тура Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана не смогли победить Вильярреал. Смотрите видео голов и обзор матча.

Мадридский Реал продолжает ожидать возвращения Эдена Азара. "Королевский клуб" встретился на выезде с Вильярреалом. "Желтая субмарина" подловила команду Зинедина Зидана на ненадежной игре в обороне, и на 12-й минуте Жерар Морено открыл счет. Реал увеличил давление, и под конец первого тайма Йович эффектно сыграл на Карвахаля, а тот прострелил на валлийца, который поразил пустые ворота.

Вильярреал расписал эффектную ничью с Реалом – Гарет Бэйл оформил дубль

После перерыва Вильярреал вышел вперед после точного удара Мойзеса Гомеса. Но Гарет Бейл снова стал спасителем "бланкос". Правда, на 90+3 игрок был удален.