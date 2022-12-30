"Матрацники" завершили период перед ЧМ-2022 ужасной серией, набрав лишь одно очко в трех матчах. Возобновить сезон предстояло матчем против худшей команды лиги. Осечки в этом матче допустить было нельзя.

Атлетико победил Эльче в матче с тремя удалениями, поднявшись на третью позицию в Ла Лиге

Героями Атлетико стали Антуан Гризманн и Жоау Фелиш. Они постоянно держали в напряжении оборону соперника и, наконец, организовали первый гол. Второй в свой актив записал Альваро Мората. Получилось красиво, но курьезно. Матч не был слишком "грязным", но футболисты умудрились заработать три удаления на две команды.

Благодаря этой победе Атлетико хоть временно поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Эльче остается худшей командой не только Испании, но и всех топ-5 лиг Европы.