Бенефис форварда Динамо в видеообзоре матча Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0
14:12 - Читати українською
Молодежная сборная Украины разгромила македонцев в квалификации Евро-2023. Создателем успеха стал Владислав Ванат. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Первый тайм оказался безголевым, но выход Ваната после перерыва все изменил. Нападающий киевлян сначала отдал результативные передачи на Вьюнника и Судакова, а потом еще и оформил дубль.
Украина U-21 разгромила Северную Македонию – Ванат стал суперджокером, организовав четыре гола
Украина U-21 благодаря победе со счетом 4:0 закрепилась на второй строчке группы Н квалификации Евро-2023, отставая от Франции всего на три зачетных балла. Уже 9 июня подопечные Руслана Ротаня будут играть именно с "Ле Бле".
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