Молодежная сборная Украины разгромила македонцев в квалификации Евро-2023. Создателем успеха стал Владислав Ванат. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первый тайм оказался безголевым, но выход Ваната после перерыва все изменил. Нападающий киевлян сначала отдал результативные передачи на Вьюнника и Судакова, а потом еще и оформил дубль.

Украина U-21 разгромила Северную Македонию – Ванат стал суперджокером, организовав четыре гола