Перед матчем у Ромы и Лудогорца было одинаковое количество очков, но римлян устраивала только победа – из-за поражения Болгарии в матче первого круга.

Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью

На перерыв команды ушли при счёте 0:1 – вингеру Лудогорца Рику удался слаломный проход сквозь опорную зону римлян, и такой же блестящий удар издали.

В перерыве Жозе Моуринью произвёл сразу три замены, после которых Рома наконец-то заиграла так, как должна была играть с первых минут. Героем второго тайма стал вышедший на замену Николо Дзаньоло: он заработал оба пенальти (их реализовал Пеллегрини), а в самом конце встречи забил сам. После не менее красивого слаломного прохода и удара по мячу между ног вратарю Лудогорца.