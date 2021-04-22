В рамках 31-го тура испанской Примеры Реал на выезде без проблем одолел Кадис. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Мадридцы оформили окончательный результат еще до перерыва. Главным героем встречи стал Карим Бензема, который оформил дубль и отдал результативный пас на Альваро Одриосолу. Для последнего забитый мяч стал дебютным за клуб, цвета которого он защищает еще с сезона 2018/19.

Реал с дублем и ассистом Бензема уничтожил Кадис и захватил лидерство в Ла Лиге

Благодаря набранным трем пунктам подопечные Зидана сравнялись с Атлетико (у обоих коллективов по 70 зачетных пунктов), но возглавили турнирную таблицу по результатам очных встреч (у "матрасников" в запасе одна игра).