Бенефис Бензема в видеообзоре матча Кадис – Реал Мадрид – 0:3
08:54 - Читати українською
В рамках 31-го тура испанской Примеры Реал на выезде без проблем одолел Кадис. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Карим Бензема 30’
Карим Бензема 40’
30’ Карим Бензема
40’ Карим Бензема
Мадридцы оформили окончательный результат еще до перерыва. Главным героем встречи стал Карим Бензема, который оформил дубль и отдал результативный пас на Альваро Одриосолу. Для последнего забитый мяч стал дебютным за клуб, цвета которого он защищает еще с сезона 2018/19.
Реал с дублем и ассистом Бензема уничтожил Кадис и захватил лидерство в Ла Лиге
Благодаря набранным трем пунктам подопечные Зидана сравнялись с Атлетико (у обоих коллективов по 70 зачетных пунктов), но возглавили турнирную таблицу по результатам очных встреч (у "матрасников" в запасе одна игра).
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter